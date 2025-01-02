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  4. İstanbul'da ağızlıksız pitbul dehşeti: Kediyi parçaladı, sahibi gözaltında

İstanbul'da ağızlıksız pitbul dehşeti: Kediyi parçaladı, sahibi gözaltında

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İstanbul Avcılar’da, ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin kediyi parçaladığı anlar kameraya yansıdı. Pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdiren kadın ise gözaltına alındı...

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Olay, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, G.A., pitbull cinsi köpeğini sokakta gezdirmeye çıkardı. Ağızlıksız olan köpek, kaldırımda bulunan bir kediyi tutup parçalamaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar panikle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Korku dolu dakikaların yaşandığı anlarda köpek, kediyi parçaladı. Bir süre sonra G.A., köpeği ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri ise parçalanan kediyi kaldırdı.

Polis ekipleri, adresini tespit ettikleri köpeğin sahibi G.A.’yı gözaltına alırken, köpek ise belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. Kadın hakkında ise 5199 Sayılı Kanun Maddesinden işlem yapıldı.

İHA

Etiketler pitbull kedi kediyi parçaladı ağızlıksız pitbull
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