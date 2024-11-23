İstanbul'da aile faciası: Ağabeyi, annesi ve kardeşini bıçakladı

İstanbul Sultangazi'de kardeşler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri önce ağabeyini ardından annesi ve kardeşini bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19,30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı. Kardeşlerin kavgası sokakta da devam ederken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti.

DHA