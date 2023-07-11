İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü!

İstanbul Pendik'te miras yüzünden çıkan tartışmada bir kişi kendi ailesinden 4 kişi öldürüldü. Zanlı Emniyet'teki ilk iadesinde suçunu itiraf etti.

PENDİK’te miras kavgası yüzünden çıkan kavga yüzünden 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan şüpheli Ö.Ö. ile 6 kişi adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden 58 yaşındaki Ö.Ö., “İki yıl önce malları paylaşmıştık. Ancak o hep daha fazlasını istedi. Olay günü villanın önüne park edilen bir otomobil yüzünden aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybetmişim" dediği belirtildi.

Pendik, Yenişehir mahallesinde 8 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında miras yüzünden kavga bulunduğu öğrenilen 3 kardeş ve yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Ö.Ö., kardeşi O.Ö. (51), yengesi D.Ö. (45), yeğeni E.Ö. (25) ile akrabası Z.Ö. (48)’ü kurşun yağmuruna tutularak öldürdü. Olayda M.Ö. (35) de yaralanmıştı.

OLAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ POLİSTE SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Ö.Ö., olay yerinde bulunan kardeşi Ö.Ö. ve onlara misafirliğe gelen 5 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin iki yıl önce, birlikte çalıştırdıkları fabrikayı aralarında paylaştırmaya karar verdiklerini tespit etti. Bu paylaşım sırasında Ordu’da bulunan bazı arazileri de aralarında paylaştıran 3 kardeşin, anlaşarak bu paylaşımı bitirdikleri öğrenildi. Ancak bir süre sonra O.Ö.’un bu paylaşım sırasında haksızlığa uğradığını düşünerek kardeşleriyle tartışmaya başladığı öğrenildi.

OLAY GÜNÜ KAVGA OTOMOBİL PARK ETME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Polis olay günü sahibi oldukları yan yana villalarda bir otomobilin park edilmesi yüzünden 3 kardeş arasında yeniden tartışma yaşandığı diğer aile üyelerinin de katılımıyla olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirlendi. Bu kavga sırasında bir anda silahını çeken Ö.Ö.’un önce akrabası Z.Ö.’ü ardından kardeşi O.Ö.’u daha sonra yengesi D.Ö.’u ve yeğeni E.Ö.’u kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü tespit edildi.

"MİRASI PAYLAŞTIK AMA O HEP DAHA FAZLASINI İSTEDİ"

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Ö.Ö.'un “Şirketimizi ve babamdan kalan malları anlaşarak aramızda paylaştırmıştık. Önceleri her şey iyiydi. Ancak daha sonra O.Ö., daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu. Olay günü kardeşim Ö.Ö.’un otomobilini çektiği yer yüzünden O.Ö. bağırmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anlık öfkeyle kendimi kaybetmişim" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli ve gözaltında tutulan diğer 6 kişi geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA