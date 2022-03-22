İstanbul'da aile içi sigara cinneti! Annesini öldürdü

Sancaktepe'de evde sigaran içen şahıs, ailesi tarafından sigara içmemesi konusunda uyarılınca dehşet saçtı. Gözü dönen şahıs, annesini öldürdü, kardeşlerini ve babasını yaraladı.

İstanbul Sancaktepe’de ailesiyle yaşadığı evde sigara içen şahıs, ailesi ve astım hastası babası tarafından sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Çıkan tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren şahıs eline aldığı bıçak ile dehşet saçtı.

Cinnet getiren oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybederken baba ile iki kardeş yaralandı. Hastanede tedaviye alınan babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sancaktepe'de dün yaşanan olayda, iddialara göre ailesiyle yaşayan R.Y. evde sigara içtiği sırada annesi ve astım hastası olduğu ileri sürülen babası tarafından evde sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Duruma öfkelenen R.Y., cinnet geçirdi ve eline bıçağı alıp önce annesine saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan anne Ç.Y. hayatını kaybetti. Hızını alamayan R.Y. bu kez babası A.Y.’e saldırdı. Ardından evde bulunan iki kız kardeşini de yaraladı.

Saldırgan R.Y. kız kardeşlerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaralanan kardeşler polise haber verdi. Evde bulunan iki küçük kardeşleri ise yara almadı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde dehşet saçan R.Y.'i gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Ç.Y.’ in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı baba ve kızları ise hastaneye götürüldü. Baba A.Y.’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, iki kızın sağlık durumunun iyi olduğu, bacaklarında sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olayı sigara içme tartışması yüzünden gerçekleştirdiği ve yaptıklarını 'babam bana küfür etti' diyerek savunduğu ileri sürüldü.