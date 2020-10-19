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  4. 19 Ekim 2020 18:48

İstanbul'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Avcılar'da park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı.

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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiler.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiler. 

İstanbul'da baltalı dehşet!İstanbul'da baltalı dehşet!

 

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