İstanbul'da akılalmaz hırsızlık kamerada

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Silivri Fatih Mahallesi Pazar yolunda bulunan bir sitede saat 06.00 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı. 3 Ocak'ta yaşanan olayda, kâğıt toplayıcısı 2 kişi, binanın bahçe girişindeki demir kapıyı yerinden söktü. Sabah kalktıklarında bahçe kapılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Site yöneticilerinin incelediği güvenlik kamera görüntülerinde kağıt toplayıcısı 2 kişinin kapıları sökerek yerinden aldığı görüldü.
Polis, görüntüleri inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol