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  4. 13 Ocak 2021 11:44

İstanbul'da akılalmaz hırsızlık kamerada

Silivri'de Pazar yolunda bulunan bir sitenin demir korkulukları hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Silivri Fatih Mahallesi Pazar yolunda bulunan bir sitede saat 06.00 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı. 3 Ocak'ta yaşanan olayda, kâğıt toplayıcısı 2 kişi, binanın bahçe girişindeki demir kapıyı yerinden söktü. Sabah kalktıklarında bahçe kapılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Site yöneticilerinin incelediği güvenlik kamera görüntülerinde kağıt toplayıcısı 2 kişinin kapıları sökerek yerinden aldığı görüldü.

Polis, görüntüleri inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  

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