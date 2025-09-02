  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da akrabaların kız alıp verme kavgası kanlı bitti

İstanbul'da akrabaların kız alıp verme kavgası kanlı bitti

İstanbul'da akrabaların kız alıp verme kavgası kanlı bitti
Güncelleme:

İstanbul Sultangazi'de akrabalar arasında kız alıp verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1410. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında 'kız alıp verme' meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen taraflardan S.S., F.S. ve M.S.'nin başlattığı öne sürülen tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu M.H.İ. (18) göğsünden, M.S. ise kolundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.H.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.S. ise bilinci açık şekilde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan bıçak polis ekiplerince delil olarak muhafaza altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, kavgaya karışan şüphelilerden S.S.'nin (17) 1, F.S.'nin (23) 3, M.S.'nin (33) ise 6 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. 

DHA

text-ad
Etiketler sultangazi kız alıp verme kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e canlı yayında gazetecilik ve hukuk dersi! Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e canlı yayında gazetecilik ve hukuk dersi! 400 kilometrelik Gediz Nehri'ni de kaybettik! Bir zamanlar gürül gürül akıyordu... 400 kilometrelik Gediz Nehri'ni de kaybettik! Bir zamanlar gürül gürül akıyordu... Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! Milyonlarca sahte ilaç piyasaya sürülmüş... Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! Milyonlarca sahte ilaç piyasaya sürülmüş... Uğurcan Çakır 36 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer oldu! Uğurcan Çakır 36 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer oldu! İnternetteki ''gizemli kutu'' sitelerine erişim engeli getirildi İnternetteki ''gizemli kutu'' sitelerine erişim engeli getirildi Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! 16 yaşındaki gencecik bir kız çocuğu, sevgilisi olacak cani tarafından katledildi! 16 yaşındaki gencecik bir kız çocuğu, sevgilisi olacak cani tarafından katledildi!
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu hem Ibiza'yı hem de sosyal medyayı salladı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu hem Ibiza'yı hem de sosyal medyayı salladı Dinamitleri ''kontrollü'' patlatamadılar: 2'si asker, 1'i polis 10 yaralı var! Dinamitleri ''kontrollü'' patlatamadılar: 2'si asker, 1'i polis 10 yaralı var! Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Kerem Aktürkoğlu'ndan ''neden en şerefli dedim'' açıklaması Kerem Aktürkoğlu'ndan ''neden en şerefli dedim'' açıklaması Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru AK Partili Belediye, Manifest grubunun kıyafetlerini uygun bulmadı! AK Partili Belediye, Manifest grubunun kıyafetlerini uygun bulmadı! Bölüm başına 1 milyon TL alan Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün yer aldığı sahne olay oldu Bölüm başına 1 milyon TL alan Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörünün yer aldığı sahne olay oldu Nagehan Alçı'dan CHP lideri Özel'e ve İmamoğlu'na destek Nagehan Alçı'dan CHP lideri Özel'e ve İmamoğlu'na destek Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar! Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar! İki futbol takımına puan silme cezası: Tam 18 puan gitti! İki futbol takımına puan silme cezası: Tam 18 puan gitti!