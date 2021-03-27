İstanbul'da alevlerin içinde hayat mücadelesi

Üsküdar'da yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde çıkan yangında ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından vücudu tamamen yanmış halde çıkarılan talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Tayfun Sokak'taki 6 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, yalnız yaşayan Pehlül S.'ın dairesinden sesler duyan komşuları pencerelere çıkınca daireden yükselen dumanları fark etti. Durumu hemen itfaiyeye haber veren komşuları, dairenin kapısını çalmalarına rağmen açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye erleri, merdiven yardımıyla balkon camlarını kırarak eve girdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Daireye giren itfaiye ekipleri, Pehlül S.'ı vücudu tamamen yanmış halde yerde yatarken buldu. Ağır yaralı olarak çıkarılan Pehlül S., sağlık ekiplerine teslim edildi. Pehlül S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Pehlül S.'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

"KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK"

Apartmandan son anda kendini dışarı atan bir vatandaş ise "Oturuyorduk evde bir ses oldu. Karşı komşumuz bağırdı her yeri duman sardı diye. Herkes o anda evdeydi. Bir anda kendimizi zor dışarı attık" diye konuştu.