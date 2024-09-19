  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da alevlerin sardığı ahşap bina çöktü

İstanbul'da alevlerin sardığı ahşap bina çöktü

Güncelleme:

İstanbul Beyoğlu'nda ahşap binanın birinci katında yangın çıktı. Metruk bina, söndürme çalışmaları sırasında çöktü.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta 2 katlı tarihi ahşap binada saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 ay önce çıkan yangının ardından boşaltılan binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Metruk bina bu sabah saatlerinde bir kez daha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere daha fazla dayanamayan metruk bina, bir süre sonra çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı kameraya yansıdı. Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cemal Duman, "İkinci kez yanıyor. Vakıflara ait. Ahşap bina sahibi yok. Daha önce de yandı" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda ahşap binanın birinci katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA/İHA

Etiketler istanbul beyoğlu ahşap bina yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Ankara'yı hareketlendiren iddia: ''Erdoğan 2 Bakan'ı görevden alacak'' Ankara'yı hareketlendiren iddia: ''Erdoğan 2 Bakan'ı görevden alacak'' Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı KKTC'de asgari ücrete 3. zam: Türkiye'yi katladı KKTC'de asgari ücrete 3. zam: Türkiye'yi katladı Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti AK Partili Ensarioğlu ile Narin'in amcası yan yana AK Partili Ensarioğlu ile Narin'in amcası yan yana Uzman isim yanıtladı: Yazılımla elektronik cihazlar patlatılabilir mi? Uzman isim yanıtladı: Yazılımla elektronik cihazlar patlatılabilir mi? Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu'' Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu'' Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı
Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı Türkiye'nin yaz tatili cenneti, ''en iyi plaj tatili'' listesine Türkiye'den girebilen tek yer oldu Türkiye'nin yaz tatili cenneti, ''en iyi plaj tatili'' listesine Türkiye'den girebilen tek yer oldu 6 ve 9 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar 6 ve 9 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar Türk sineması efsanelerinin senaristi hayatını kaybetti Türk sineması efsanelerinin senaristi hayatını kaybetti