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  4. 06 Ocak 2020 13:50

İstanbul'da altgeçit sular altında kaldı

İstanbul’da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizlibağ’dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı. Su baskını nedeni ile araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun tahliyesi için İBB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü. Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Araçların kontrollü şekilde alt geçitten ilerlemesi sağlanırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor. 
 

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