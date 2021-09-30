İstanbul'da ambalaj fabrikasında yangın

İstanbul Tuzlu'da bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilidi.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulu ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla Kartal Ataşehir Kadıköy Ümraniye itfiaye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.