İstanbul'da ambulans devrildi
İstanbul Fatih'te bir ambulans devrildi. Ambulans içinde yolcular olduğu belirtilirken kaza nedeniyle trafik durdu.
İstanbul’un en işlek caddelerinden Vatan Caddesi’nde kaza yapan ambulans devrildi.
Devrilen ambulansın içinde yaralılar olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle caddede trafik durdu, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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