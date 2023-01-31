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  4. İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

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İstanbul Kartal'da bir evde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Melek D. (40),  kızları Havvanur E.(12) ve Belinay E. (14) ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı. 

DHA

Etiketler kartal doğalgaz zehirlenme
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