  4. İstanbul'da anne ve çocuklarını darp edip paralarını çalan eli silahlı gaspçı dehşeti kamerada!

İstanbul'da anne ve çocuklarını darp edip paralarını çalan eli silahlı gaspçı dehşeti kamerada

Güncelleme:

İstanbul Arnavutköy'de bir eve giren silahlı 2 saldırgan anne ve çocuklarını darp edip ağızlarını bantladıktan sonra 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçmıştı. Kaçan gaspçılardan birinin, peşine düşen ev sahibine "Ayağına sıkarım" diyerek tehdit ettiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yabancı uyruklu ailenin evine giren silahlı 2 kişi, anne ve çocuklarını darp edip ağızlarını bantlamıştı. Şüpheliler, evdeki 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Kaçan gaspçılardan birinin, peşine düşen ev sahibine "Ayağına sıkarım" diyerek tehdit ettiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki şüpheli, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı eve silahla girmiş. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H.’nin ağzını bantlayıp çocuklarını darp etmişti. Evdeki ziynet eşyaları ve bir miktar dövizi gasp eden iki şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışmalara devam ederken ortaya yeni görüntüler çıktı.

Peşini bıraksın diye "Ayağına sıkarım" tehdidi

Gaspçıların kaçtığını fark eden aile üyelerinden biri, ayakkabısız halde sokağa çıkarak şüphelilerden birini kovalamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evden çıkan kişinin "Dur lan!" diye bağırdığı, kaçan gaspçının ise dönüp "Ayağına sıkarım" diye karşılık verdiği anlar yer aldı.

İHA

