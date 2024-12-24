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İstanbul'da apartmanın otoparkında ceset bulundu

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İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın otoparkında erkek cesedi bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan B.E.'in (42) cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan B.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen E.'nin, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın otoparkında erkek cesedi bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler büyükçekmece apartman otopark ceset
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