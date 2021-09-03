İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var !

Beyoğlu ilçesinde kaza meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kasımpaşa'da meydana gelen olayda, hafif ticari aracın otobüs durağına çarpması sonucu durakta bekleyenler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durakta bekleyenlerden yaralananlar olduğu belirtildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.