İstanbul'da asansör faciası: Bir işçi feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de bir sitede bakımı yapılan asansörün düşmesi sonucu iki asansör kabini arasında sıkışan F.Y. (35) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.45 sıralarında Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada bulunan iki asansörden biri arızalandı. Site yönetimi tarafından arızanın giderilmesi için çağrılan firmanın çalışanları bakım yaptığı sırada asansörlerden biri düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansör bakım işçisi F.Y.’nın iki asansör kabini arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Y.’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Y.’nın iş arkadaşı Y.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

 

 

DHA

