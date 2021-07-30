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  4. İstanbul'da askeri kışlada yangın paniği

İstanbul'da askeri kışlada yangın paniği

İstanbul'da askeri kışlada yangın paniği

İstanbul Esenler'de bulunan askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Askerlerin de müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlası'nda, saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alevleri fark ederek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı, "Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alevler vardı. Askerler oradaydı." dedi.

Etiketler esenler yangın askeri kışla
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