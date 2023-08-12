İstanbul'da ATM cinayeti!

İstanbul Üsküdar'da bir bankanın ATM önünde çıkan sıra kavgasında bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Banka ATM'si önünde sıra bekleyen A.G. ve S.A. arasında öne geçtin tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.G., elindeki bıçakla S.A.'yı belinden yaraladı. Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine mahalledeki pazarcılar şüpheliyi yakalayarak olay yerine getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. A.G. gözaltına alınırken, yaralı S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.A. tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. ise adliyeye sevk edildi.

Esnaf Koray Çopan, "Bir bağırış oldu. ATM sırasında öne geçtin tartışması çıkmış. Dayak yiyen arkadaş bıçağını çıkarıp diğer arkadaşı bel kısmından bıçaklamış" dedi.

DHA