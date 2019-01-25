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  4. 25 Ocak 2019 13:32

İstanbul'da AVM'de korkutan yangın

Başakşehir'de bir AVM'nin depo bölümünde yangın meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
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Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda çıkan yangında 4 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Yangın, dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin mal kabul deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM'nin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede depo kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Başakşehir ve İkitelli itfaiye ekiplerinin depo kısmındaki dumanları tahliye etti. Yangın kontrol altına alınarak alevlerin dükkanlara sıçraması önlendi. Depo bölümünde bulunan 4 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisini ambulansta yaptı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

DHA

avm , yangın , başakşehir , depo
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