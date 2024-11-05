İstanbul'da AVM'de yangın paniği

İstanbul Levent'te bir alışveriş merkezinin önündeki güvenlik kulübesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde yangın çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. DHA