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  4. İstanbul'da avukatlık bürosunda kan aktı: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da avukatlık bürosunda kan aktı: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kartal Cevizlik Mahallesi'ndeki olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı. Olayda Haluk O., Kebire Esra A. ve Ayşe Ece A. hayatını kaybetti. Arzu O. ile Ahmet Nuri O. ise yaralandı.

Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Saldırgan Ahmet Salih B. kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

DHA

Etiketler avukatlık bürosu silahlı saldırı
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