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İstanbul'da ayakkabı deposu küle döndü

İstanbul'da ayakkabı deposu küle döndü
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İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın girişindeki ayakkabı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi 18. Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan ayakkabı deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Yangın sırasında binadakiler kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevredekilerin yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetmetmesi dikkat çekti. 

DHA

Etiketler sultangazi ayakkabı deposu yangın
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