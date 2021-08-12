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İstanbul'da aynı noktada üçüncü yangın

İstanbul'da aynı noktada üçüncü yangın

İstanbul Sarıyer'de daha önce iki kez yangın çıkan ormanlık alanda yine yangın çıktı. Orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti.

Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Etiketler sarıyer orman yangını
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