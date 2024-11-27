İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü

İstanbul'da bundan 6 yıl önce cansız bedeni Sazlıbosna Barajı'nda bulunan 5 yaşındaki Melike'nin kardeşi okuldaki rehber öğretmenine "babam kardeşimi öldürüp göle attı" deyince, baba, resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşi gözaltına alındı...

İstanbul Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda 2018 yılında balıkçılar tarafından bulunan 5 yaşındaki Melike E.'un cesediyle ilgili yıllar sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Ölen çocuğun kardeşinin okulda rehber öğretmenine 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' dediği, bunun üzerine öğretmenin polise haber vermesiyle baba C.E. ve resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Arnavutköy'de 2018 Nisan ayında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti.

Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cesedin kimliği tespit edilemeyip, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

6 yıl sonra Melike E.'un kardeşinin Esenyurt'ta okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek, 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' demesiyle gerçek ortaya çıktı. Barajda bulunan cesedin Melike E.'a ait olduğu ortaya çıktı. Öğretmen polisi aradı. Pedagog eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfade üzerine baba C.E. ve resmi nikalı eşi M.A.E ile dini nikahlı eşi Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SUÇMALARI REDDETTİ

Baba C.E. ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, 3 şüpheliden de DNA örnekleri alındığı, Melike E.'tan alınan örneklerle eşleştirileceği, öğrenildi.

DHA