  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü

İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü

Güncelleme:

İstanbul'da bundan 6 yıl önce cansız bedeni Sazlıbosna Barajı'nda bulunan 5 yaşındaki Melike'nin kardeşi okuldaki rehber öğretmenine "babam kardeşimi öldürüp göle attı" deyince, baba, resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşi gözaltına alındı...

İstanbul Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda 2018 yılında balıkçılar tarafından bulunan 5 yaşındaki Melike E.'un cesediyle ilgili yıllar sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Ölen çocuğun kardeşinin okulda rehber öğretmenine 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' dediği, bunun üzerine öğretmenin polise haber vermesiyle baba C.E. ve resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 Arnavutköy'de 2018 Nisan ayında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti.

İstanbul'da bundan 6 yıl önce cansız bedeni Sazlıbosna Barajı'nda bulunan 5 yaşındaki Melike'nin kardeşi okuldaki rehber öğretmenine "babam kardeşimi öldürüp göle attı" deyince, baba, resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşi gözaltına alındı...

Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cesedin kimliği tespit edilemeyip, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

İstanbul'da bundan 6 yıl önce cansız bedeni Sazlıbosna Barajı'nda bulunan 5 yaşındaki Melike'nin kardeşi okuldaki rehber öğretmenine "babam kardeşimi öldürüp göle attı" deyince, baba, resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşi gözaltına alındı...

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

6 yıl sonra Melike E.'un kardeşinin Esenyurt'ta okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek, 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' demesiyle gerçek ortaya çıktı. Barajda bulunan cesedin Melike E.'a ait olduğu ortaya çıktı. Öğretmen polisi aradı. Pedagog eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfade üzerine baba C.E. ve resmi nikalı eşi M.A.E ile dini nikahlı eşi Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da bundan 6 yıl önce cansız bedeni Sazlıbosna Barajı'nda bulunan 5 yaşındaki Melike'nin kardeşi okuldaki rehber öğretmenine "babam kardeşimi öldürüp göle attı" deyince, baba, resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşi gözaltına alındı...

SUÇMALARI REDDETTİ

Baba C.E. ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, 3 şüpheliden de DNA örnekleri alındığı, Melike E.'tan alınan örneklerle eşleştirileceği, öğrenildi.

DHA

Etiketler melike sazlıdere barajı arnavutköy istanbul kız çocuğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel görevden alındı Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel görevden alındı Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Teğmenlere destek mesajı yayınlayan savcı açığa alındı Teğmenlere destek mesajı yayınlayan savcı açığa alındı İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı Okullarda kar tatili uzadı... İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz Okullarda kar tatili uzadı... İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz Bitlis'te korkutan deprem Bitlis'te korkutan deprem İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı BAE’de öldürülen hahamın katilleri, Türkiye’de yakalandı BAE’de öldürülen hahamın katilleri, Türkiye’de yakalandı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı
Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı!