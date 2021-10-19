İstanbul'da banka çalışanı kiralık kasaları soydu

İstanbul’da özel bir bankada operasyon görevlisi çalışanın bankadaki müşterilerin kiraladığı kasaları soyduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da akıl almaz bir olay yaşandı. Özel bir bankada operasyon görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Oktay A. banka müşterilerinin kasasındaki paraları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen bankacı hakkındaki soruşturma sürüyor. Bankacı zimmetine geçirdiği yaklaşık 4 milyon lirayla ev ve araba aldığını itiraf etti.

Oktay A. olayı itiraf ederken, olayı şöyle aktardı; iddiaya göre şubedeki boş kasaları kontrol ettiği bir sırada kasalardan birkaçının anahtarı kırıldı. Genç bankacı anahtarların yedeğini yaptırdı ve bu yedeklerden bazılarını iş yerinde kullanmakta olduğu masanın çekmecesinde saklamaya başladı.

Bu sırada henüz kiralanmamış olan kasaların yedek anahtarlarını çekmecesinde tutan genç adam, bu kasaları da müşterilere kiralamaya başladı.

Erol E. isimli bir iş insanı yedek anahtarının Oktay A.'da olan kasalardan bir tanesini kiraladı. Yaklaşık 3 milyon lira parayı kasaya koyarak kilitleyen iş insanı, Eylül ayında kasayı kontrol ettiğinde parasının büyük miktarının yerinde olmadığını gördü.

Yine başka bir kasa kiracısı da aynı şekilde 1 milyona yakın parasının yerinde olmadığını fark etti. Banka, müşterilerinin durumu ihbar etmesi ardından olayla ilgili inceleme başlattı ve durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etti.

TUTUKLANDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında operasyon görevlisi Oktay A.'nın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Genç adam, boşalttığı kasalardaki paraları zimmetine geçirdiğini, geri koyacağı sırada bahis oyunundan kazandığı parayla bazı kasalardan aldığı paraların karıştığını itiraf etti. Genç adam, kasalardan aldığı paralarla kendisine bir ev bir araba aldığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında genç adam zimmet suçunu kabul ettiği ve hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle İstanbul Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oktay A. hakkındaki soruşturma sürüyor.