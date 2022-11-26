İstanbul'da baraka yangını

İstanbul Arnavutköy'de yangın çıkan baraka alev alev yandı.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Korkmaz Sokak'ta bir binanın yanında bulunan barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede barakayı tamamen saran yangının, yanındaki binalara sıçrama riski mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangının, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın anı ve sonrasında yaşananları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Baraka ise kullanılmaz hale geldi.

DHA