  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da başı boş maymun paniği

İstanbul'da başı boş maymun paniği

Güncelleme:

İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntüsünü çekerken, bazıları ise yakalamaya çalıştı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Fatih'te meydana geldi. Balat'ta bir sokakta bulunan evin penceresine çıkan maymun vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken, bazı vatandaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında korkan maymun, bir süre sonra kayıplara karıştı.

İHA

Etiketler maymun istanbul istanbul'da firari maymun başı boş maymun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sağlıkta yeni dönem: Bir ücreti daha SGK karşılayacak Sağlıkta yeni dönem: Bir ücreti daha SGK karşılayacak Zam bekleyen emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de Zam bekleyen emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı değişti Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı değişti İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu Otobüste cinayet: Okul müdürü ve oğlu döve döve öldürdü Otobüste cinayet: Okul müdürü ve oğlu döve döve öldürdü Google Atatürk'ü sıradanlaştırdı, dev kampanya başlatıldı Google Atatürk'ü sıradanlaştırdı, dev kampanya başlatıldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada İkinci el otomobil ekspertizinde yeni tuzağın adı ikiz araç oldu İkinci el otomobil ekspertizinde yeni tuzağın adı ikiz araç oldu