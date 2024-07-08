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İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar

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Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü.

Olay, İstanbul Beykoz Riva'da yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü.

Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı.

Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü.

Öte yandan, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve gencin bayılarak yere düştüğü görülüyor.

İHA

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