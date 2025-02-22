İstanbul'da beklenen tipi öncesi boğaz trafiği askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde ve geçici süreyle askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
DHA
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