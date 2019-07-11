İstanbul'da belediye önünde gergin anlar

Sultangazi' de kamyonetle sebze ve meyve satan satıcılar, zabıtanın kendilerine satış yaptırmadığı gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı. Kamyonetleriyle belediye önüne gelen grup, kasa kasa domatesleri yere dökerken eylem sırasında gerginlik yaşandı.

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kabahatler kanunu çerçevesinde sokaklarda kamyonetle sebze, meyve satanlara cezai işlem uyguluyor. Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 20 satıcı, ilçede bulunan manav ve marketçilerin şikayetiyle kendilerine yönelik zabıtanın baskı uyguladığını öne sürerek eylem yaptı. Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen satıcılar, kamyonetleriyle Sultangazi Belediyesi'nin önüne ilerledi.

"BİZİ MARKETÇİLER ŞİKAYET EDİYOR"

Market ve manavların şikayeti üzerine kendilerine baskı yapıldığı öne süren satıcılardan biri, "Halkımız bizden memnun.Bizde ekmeğimizin peşindeyiz. Kimsenin rahatsız olmasını istemiyoruz. Zamanı geldi halk ucuza yesin diye domateslerimizi bahçelerimizden toplayıp, getiriyoruz. Kazanacağımız 60-70 TL para, ama zabıta arkadaşlarımız bizi günlük 300-500 TL zarara uğratıyorlar" dedi.