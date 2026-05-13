İstanbul'da bıçaklı çocuk dehşeti! Önce bir kediyi bıçakladılar ardından bir kadını tehdit ettiler!

İstanbul Esenler’de küçük yaştaki iki çocuğun bir kediye ve çevreye verdiği zarar pes dedirtti. Kediyi bıçakla yaralayan ve bir aracın lastiklerini patlatmaya çalışan çocuklar, durumu fark edip kendilerine engel olmak isteyen genç kadının üzerine bıçakla yürüdü.

İstanbul Esenler'de dün öğle saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde ellerinde bıçakla dolaşan iki küçük çocuk, önce bir sokak kedisine zarar verdi, ardından kendilerine engel olmak isteyen bir kadını bıçakla tehdit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, mahalledeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kedi Sevme Bahanesiyle Yaklaştılar Olayın başlangıcında, çöp konteynerinin yanındaki kediyi sevme bahanesiyle yaklaşan çocuklar, kısa süre sonra yanlarındaki kesici aleti çıkardı. Çocuklardan birinin kediye bıçakla zarar vermesi üzerine çevredeki bir esnaf kadın duruma müdahale etmek istedi. Engel Olmak İsteyen Kadının Üzerine Yürüdüler Genç kadının sözlü uyarısına saldırganlıkla karşılık veren çocuklar, ellerindeki bıçağı kadına doğrultarak üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında tehlike saçan grup, kadını tehdit ettikten sonra bölgedeki bir otomobilin lastiklerini de kesmeye çalıştı. Güvenlik Kameraları Her Anı Kaydetti İş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde; çocukların kediye uyguladığı şiddet, kadına yönelik bıçaklı tehditleri ve araç lastiğine zarar verme girişimleri net bir şekilde görülüyor. Mahalle sakinleri, çocuk yaşta sergilenen bu şiddet eğilimi karşısında büyük endişe yaşıyor. İHA