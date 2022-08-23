İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti: 2 polis yaralı

İstanbul Silivri'de kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı.

Olay saat 11.15 sıralarında Silivri Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kaymakamlık binasına girmek isteyen kişiye polis engel oldu. Bir polisi bacağından bir polisi de kulağından yaralayan saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

DHA