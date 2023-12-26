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İstanbul'da bina çöktü, enkaz altında kalanlar var!

İstanbul'da bina çöktü, enkaz altında kalanlar var!
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yıkım sırasında bir bina çöktü. Enkaz altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak’ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi. Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Etiketler kadıköy yıkım bina çöktü istanbul
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