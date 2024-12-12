İstanbul'da bina çöktü
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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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