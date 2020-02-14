İstanbul'da 7 katlı bina çöktü!

İstanbul Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü.

Edinilen bilgilere göre Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak’ta bulunan 7 katlı bina saat 14.45 sıralarında çöktü. Çöken binanın kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve AFAD, ekipleri sevk edildi.



Çökme nedeniyle binanın yanındaki bir diğer bina da zarar gördü.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor. Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman da tedbir amaçlı tahliye edildi.

VALİLİK: BİNA BİR AY ÖNCE BOŞALTILDI

İstanbul Valiliği'nden çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir. " denildi.

İstanbul'da çöken binadan ilk görüntüler

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI: 'ALT KATTA BİRKAÇ HURDACI VAR' İDDİASI VAR

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, CNN TÜRK canlı yayınına şu açıklamalarda bulundu:

Metruk bir bina. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için, alt katında birkaç hurdacı girdiği söyleniyor. İkamet olarak değil. Gören arkadaşlardan birisi çıktı, biri kaldı diyor. AFAD burada, biz buradayız, itfaiye burada. Çalışıyoruz. Hurdacı var mı diye bakıyoruz. Kağıt toplayan bir hurdacı girmiş. Var mı yok mu diye ona bakıyor arkadaşlarımız. Yıkılan bina yandaki binanın yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada hiçbir yaralı yok. Dinleme cihazlarını getirdi AFAD, köpeklerini de getirdiler.

(Çöken binanın yanındaki bina) 99'dan sonra yapılmış bir bina. 1 yıllık yeni bir bina. Yan duvarlarında çökme olmuş tabi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner açıklama yaptı. Çöken binanın deprem sonrası ağır hasarlı olarak boşaltılan binalardan birisi olduğunu belirten Hacı Mehmet Güner, “Çok hızlı intikal edeceğiz. Bize de şu anda bilgiler geldi. Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan biri olduğu kayıtlarımızda görünüyor. İnşallah enkaz altında kalan olmadığı temennisiyle can kaybının yaşanmaması dileklerimizi buradan belirtiyoruz” diye konuştu.

SİLİVRİ DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ

Binanın 26 Eylül 2019'da meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremde zarar gördüğü için boşaltıldığı öğrenildi.