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İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha

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İstanbul'da 2 çocuk annesi bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü.

Olay, Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki S.B., eşi 48 yaşındaki V.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. V.B., yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Bugün sabah saatlerinde ise S.B., kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı. S.B. kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan V.B. silahını çıkararak S.B.'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu.

İstanbul'da 2 çocuk annesi bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü.

Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.B.'ı ambulansla hastaneye götürdü. S.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da 2 çocuk annesi bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü.

 'YAKLAŞMAYIN ÖLDÜRÜRÜM HEPİNİZİ' DİYE BAĞIRIYORDU

Mahalle sakini Ş.Y., “Silah sesine çıktık, ne olduğunu anlamadık. Kadını yerde, yatıyor olduğunu gördüm. Eşi de üst kattan bağırıyordu 'Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi' diye. Sonra ambulans geldi. Öldüren eşiymiş. Sık sık kavga ediyorlardı. Eşi alkol alıyordu. Madde bağımlısıydı sanırım. Biz sadece kadını yerde yatıyor halde gördük. Sabah kardeşiyle beraber işe gidiyormuş. Çöpü atayım demiş kardeşine. Takip ediyormuş eşi. Yukarıdan aşağı inmiş. Silah sıkmış oradan yukarı çıkmış. Tehdit etmeye devam ediyordu. Ölen kadın alt katta oturuyordu. Diğeri üstte oturuyordu. 2 çocukları var, bir kız bir erkek" dedi.

 

DHA

Etiketler istanbul'da kadın cinayeti çöp atmaya giderken öldürüldü boşanma aşamasındaki eş
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