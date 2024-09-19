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İstanbul'da bir genç kadın otel odasında ölü bulundu

İstanbul'da bir genç kadın otel odasında ölü bulundu
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İstanbul'da 26 yaşındaki Neslişah Ş., gece saatlerinde gittiği otel odasında ölü bulundu.

İstanbul Fatih'te konaklayan 26 yaşındaki Neslişah Ş.'nin odasından tartışma seslerinin gelmesi üzerine diğer misafirler resepsiyonu aradı.

Otel görevlisi, Neslişah'ın odasına girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Büyük panik yaşayan otel görevlileri hemen polis ekiplerini aradı.

Olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemede otel odasında çeşitli uyuşturucu haplara ulaştı. Genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Neslişah, yapılan cenaze töreniyle toprağa verilirken gizemli ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Öyle ki yapılan incelemelerde genç kızın olay günü ailesiyle bir tartışma yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Otel odasına girmeden koridorda kimle ne tartıştı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın ölmeden hemen önce yaptığı telefon konuşması ve son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Sabah Gazetesi

Etiketler otel odası kadın ölüm genç kadın fatih
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