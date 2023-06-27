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İstanbul'da bir grup polisle çatıştı!

İstanbul'da bir grup polisle çatıştı!
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İstanbul Ataşehir'de polis ile bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre sokak ortasında ellerinde silah bulunan şüphelileri, bir polis memuru fark etti. Polis memurunun uyarısına şüpheliler ateş açarak karşılık verince çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan olmazken şüpheliler kendi otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı. Sokaktaki araçlara kurşun isabet ettiğini görüldü.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler istanbul ataşehir silahlı çatışma
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