İstanbul'da bir İETT kazası daha: Araçları ezip geçti

Güncelleme:

İstanbul'un Esenler ilçesinde, İETT otobüsü park halindeki otomobillere çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.E., yönetimindeki İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durduğu anlar yer alıyor. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

