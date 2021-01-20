İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Astım hastası eşini öldürdü!

Silivri'de 3 yıllık evli olan Süleyman G. ve Melek G. tartışma çıktı. Kumar bağımlısı olduğu öğrenilen ve borçlarını ödemek için alyansı bozduran Süleyman G. tartıştığı astım hastası eşi Melek G. boğarak öldürdü.

Öldürülen Melek'in kız kardeşi, "Astım hastası olduğunu bildiği halde 45 kilo ablamın boğazını sıkarak öldürüyor. Kadın cinayetlerinin son halkası benim ablam oldu" dedi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇMIŞ

3 yıllık evli olan ve sürekli maddi sıkıntılarla uğraşan Süleyman G. (42) ve Melek G. (39) arasında iddiaya göre alyans bozdurulması nedeniyle tartışma çıktı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Süleyman G., tartıştığı astım hastası eşi Melek G.'ün boğazını sıktı. Yere yığılan kadını evde bırakarak kaçan Süleyman G. akşam saatlerinde abisine olayı haber verdi.

Süleyman G.'ün abisi polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti. Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Melek G.'ün öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri Güngörmüş'ün yakınlarına haber verirken cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polise teslim olan Süleyman G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na dün öğle vakti defnedildi.

"KUMAR BAĞIMLISIYDI"

Melek G.'ün abisi Emrah A. evliliğe ilk zamanlarda karşı çıktığı ifade ederek, "İlk evleneceği zaman biz karşıydık. 'Abi ben çok seviyorum, Süleyman iyi bir çocuk' dedi. Biz de tamam, senin dediğin gibi olsun dedik. Düğünden 4 ay sonra sıkıntılar başladı. Sürekli kumar nedeniyle geçim sıkıntıları başladı. İki defa boğmaya kalktı. İkincisin de bizim haberimiz oldu, gittik, aldık. Bir ay sonra aradı; 'Barışmak istiyoruz' dedi. Kız kardeşim de yuvamı belki kurtarırım diye kabul etti. Onu da kız kardeşimi de kendi iş yerime götürüp sigortasını yaptım. 6-7 ay kaldı sonra çalışmadı. En son 4 gün önce kız kardeşim geldi. Yüzünde buruk ifade vardı. 'Sıkıntım yok abi' dedi. Kız kardeşim evine geri gidiyor. Yüzüğünü almış, satmış, borçlarım var demiş. Mevzu bu yüzden başlıyor ve kardeşimi boğarak öldürüyor" dedi.

"HER ZAMAN PROBLEMLERİ VARDI"

Kadının kız kardeşi Şimal Y. gözyaşları içinde, "En son Cumartesi günü beraber vakit geçirdik ablamla. Her zaman problemleri vardı ama bize yansıtmıyordu. Kimse etkilenmesin, herkes ben iyi bilsin diye bir şey anlatmıyordu. Astım hastası olduğunu bildiği halde 45 kilo ablamın boğazını sıkarak öldürüyor. Kadın cinayetlerinin son halkası benim ablam oldu. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Biz hiç ölüm acısı yaşamadık daha önce ama en beterini yaşattılar bize" ifadelerine yer verdi.