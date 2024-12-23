İstanbul'da bir kişi tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tramvayın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Beyoğlu Tophane Tramvay Durağı’nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bilincinin açık olduğu öğrenilen adamın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle çift yönü duran tramvay seferleri normale döndü.

DHA/İHA