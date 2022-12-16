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İstanbul'da bir öğretmen 2 çocuğa istismardan tutuklandı

İstanbul'da bir öğretmen 2 çocuğa istismardan tutuklandı
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Esenyurt’ta bir ilk okulda görev yapan öğretmen O.E., iki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Esenyurt bir ilkokulda, öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kız öğrenciler T.D.T. ve İ.D’ye cinsel istismarda bulunuyordu. Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşadıklarını öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı.

Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

Etiketler tutuklama gözaltı öğretmen 10 yaşındaki öğrenciler kız öğrenci
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