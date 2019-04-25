SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI VERDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Nisan 2019 13:00

İstanbul'da bir okulda deney sırasında patlama

Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevk edildi.

A+ A-

Güngören Tozkoparan Ortaokulu'nda bulunan laboratuvarda saat 12.00 sıralarında deney sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen ellerinden yaralandı.

Okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan veliler de okula geldi. İlk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan okul önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından patlama sırasında laboratuvarda olan öğrencilerin sağlık durumları kontrol edildi.

 

.

deney , patlama , okul , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM