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İstanbul'da bir orman yangını daha

İstanbul'da bir orman yangını daha
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İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan da destek istendi.

İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca havadan destek de istendi.

Dün de Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkmıştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü.

Etiketler istanbul maltepe orman yangını
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