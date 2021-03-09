  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da bir otelde korkutan yangın

İstanbul'da bir otelde korkutan yangın

İstanbul'da bir otelde korkutan yangın

Ataşehir'de bir otelde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi, Albay Sokak'ta bulunan Cityloft 24 Suites isimli otelde yangın çıktı. Jeneratörün alev alması ile başlayan yangın kısa sürede otelin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, otel müşterileri tahliye edildi. Yangından can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören bir vatandaş, "Yangını ilk ben gördüm itfaiyeyi aradım. Alevleri gördüm otelin çatısı yanıyordu. Teknik bir sorundan yandı diye düşünüyoruz" dedi.

Etiketler yangın ataşehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor
Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor
''Hakan Şükür'den sonraki en büyük FETÖ'cü Emre'dir''
''Hakan Şükür'den sonraki en büyük FETÖ'cü Emre'dir''
Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar
Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar
Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı
Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı
Dolar ve euro frene bastı, altın yatay seyirde!
Dolar ve euro frene bastı, altın yatay seyirde!
Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü
Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü
Mervenur Polat'ın ölümünde sır perdesi aralandı!
Mervenur Polat'ın ölümünde sır perdesi aralandı!
''Kozmik oda'' böyle görüntülendi! Silahtan uyuşturucuya binlerce delil burada
''Kozmik oda'' böyle görüntülendi! Silahtan uyuşturucuya binlerce delil burada
NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar
NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar
Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı!