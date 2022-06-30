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İstanbul'da bir rezalet daha: Güpegündüz, parkta

İstanbul'da bir rezalet daha: Güpegündüz, parkta

İstanbul Bebek'te sahil kenarında ve Beşiktaş'ta aracın üzerinde cinsel ilişki olaylarının ardından benzer bir rezalet Ataşehir'de görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te sahil kenarında ve Beşiktaş'ta araç üzerinde cinsel ilişki olayları ülkenin gündemine oturmuştu. Bugün de benzer bir olay Ataşhir'de yaşandı.

 Kimliği belirsiz bir çift, Ataşehir'deki bir parkta kimseye aldırmadan sevişti. Küçük çocukların da olduğu parktaki görüntüler, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

 Parktaki o anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çiftin rahat tavırları ise 'pes' dedirtti.

Etiketler ataşehir park
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