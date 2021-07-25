  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da 35-40 yabancı uyruklu kişinin karıştığı kavga polisler tarafından güçlükle durduruldu.

Sosyal medya platformu TikTok'tan yayılan görüntüler büyük tepki çekti. . İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişi henüz bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu. 

Güvenlik görevlilerinin "Dağılın polis geliyor" uyarılarına da kayıtsız kaldılar. 

 Görüntülerde onlarca kişinin birbirini darp ettiği görülüyor. 

Olayın nasıl sonlandığı ise bilinmiyor. 

Etiketler yabancı uyruklular kavga video istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Herkesin merak ettiği soru: Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?
24 saatin koronavirüs vaka sayısında korkutan artış
Tatilcilerin dönüş çilesi: Birçok ilde trafik durma noktasına geldi
Antalya'da hortum dehşeti! Çok sayıda yaralı var
Kapıkule'ye gurbetçi akını... Sınır kapısı kuş bakışı görüntülendi
Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi!
Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu
İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı
İlayda Akdoğan ''Kilo almışsın'' eleştirilerine yanıt verdi
Güne düşüşle başladı: İşte altın fiyatlarında son durum