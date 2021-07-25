İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü

Herkesin merak ettiği soru: Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Tatilcilerin dönüş çilesi: Birçok ilde trafik durma noktasına geldi

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