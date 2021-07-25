İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da 35-40 yabancı uyruklu kişinin karıştığı kavga polisler tarafından güçlükle durduruldu.
Sosyal medya platformu TikTok'tan yayılan görüntüler büyük tepki çekti. . İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişi henüz bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu.
Güvenlik görevlilerinin "Dağılın polis geliyor" uyarılarına da kayıtsız kaldılar.
Görüntülerde onlarca kişinin birbirini darp ettiği görülüyor.
Olayın nasıl sonlandığı ise bilinmiyor.
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