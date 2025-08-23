İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi son anda kurtarıldı

İstanbul’un Arnavutköy’de sabah saatlerinde denize giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranlar tarafından şahsın kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Denize giren bir kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Arnavutköy Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri hızla müdahale etti. Cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Boğulma tehlikesi yaşayan kişinin kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA