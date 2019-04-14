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  4. 14 Nisan 2019 22:31

İstanbul'da bomba alarmı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bulunan bir şüpheli paketin bomba imha uzmanlarınca kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

İstanbul'da bomba alarmı
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İstanbul Şişhane'de duyulan patlama sesi sonucunda Unkapanı Köprüsü'nden Taksim'e geçişler kapatıldı. Patlama sesinin bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paketin patlatılması sonucunda duyulduğu öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, Şişhane'de şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldığını açıkladı.

Şu an bölgede olumsuz başka bir durum bulunmazken, Taksim yönüne geçişlerin kapalı, Karaköy tarafına gidişlerin ise açık olduğu bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Şişhane Caddesi üzerindeki bir noktaya şüpheli paket bırakıldığı ihbarı üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerimiz sevk edilmiş ve bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır." denildi.

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